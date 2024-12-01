"حماس" اشادت بالبيان الختامي لقمة الكويت ودعت لمزيد من الضغط لوقف حرب الإبادة في غزة

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رحبت حركة "حماس" بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45 والذي طالب بوقف جرائم الحرب وجرائم تهجير السكان في غزة وإنهاء الاحتلال.

وقدرت" دعم وإسناد الأشقاء في دول الخليج العربية للشعب الفلسطيني خلال مسيرة نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي "لبذل مزيد من الجهود وممارسة كل أشكال الضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وطالبت ب"العمل على "كسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون التجويع الممنهج والمجازر اليومية في قطاع غزة، أمام سمع العالم وبصره"