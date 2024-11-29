living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر ترد على تصريح "خطير" أطلقه نتنياهو يخص لبنان

29
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد السفير المصري لدى بيروت علاء موسى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ليس هدنة مؤقتة بل اتفاق دائم.
 
وتأتي تصريحات موسى، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الاتفاق ليس إنهاء للحرب بل هو وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا في حال حدوث خرق.
 
وأشار موسى، في تصريحات لقناة LBCI الخميس، إلى أهمية تأهيل الجيش اللبناني بقدر المهمة الموكلة إليه بموجب الاتفاق، قائلا إن المسؤولية اليوم باتت تقع على الدولة اللبنانية.
 
وأضاف السفير المصري أن الفترة الحالية في لبنان تحتاج لمرونة كبيرة من جميع الأطراف، داعيا كل القوى السياسية لطرح أسماء لإجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
 
وأكد أن اللجنة الخماسية حول لبنان، والتي تضم مصر والسعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة لا تتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو أي أحد آخر حول الأسماء.
 
وذكر موسى أن "أي اسم يحظى بتوافق سيحصل على الدعم"، مؤكدا أن الهدف هو انتخاب رئيس يجمع عليه اللبنانيون.
 
وأضاف أن الدول المانحة والمنظمات الدولية لن تذهب باتجاه إعادة الإعمار في لبنان، في ظل غياب رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات.
 
وفي وقت سابق الخميس، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور رئاسي مستمر منذ عامين.
 
وجاء إعلان بري، بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ فجر الأربعاء، لتتوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام مع إسرائيل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   