مصر ترد على تصريح "خطير" أطلقه نتنياهو يخص لبنان

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أكد السفير المصري لدى بيروت علاء موسى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ليس هدنة مؤقتة بل اتفاق دائم.

وتأتي تصريحات موسى، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الاتفاق ليس إنهاء للحرب بل هو وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا في حال حدوث خرق.

وأشار موسى، في تصريحات لقناة LBCI الخميس، إلى أهمية تأهيل الجيش اللبناني بقدر المهمة الموكلة إليه بموجب الاتفاق، قائلا إن المسؤولية اليوم باتت تقع على الدولة اللبنانية.

وأضاف السفير المصري أن الفترة الحالية في لبنان تحتاج لمرونة كبيرة من جميع الأطراف، داعيا كل القوى السياسية لطرح أسماء لإجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد أن اللجنة الخماسية حول لبنان، والتي تضم مصر والسعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة لا تتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو أي أحد آخر حول الأسماء.

وذكر موسى أن "أي اسم يحظى بتوافق سيحصل على الدعم"، مؤكدا أن الهدف هو انتخاب رئيس يجمع عليه اللبنانيون.

وأضاف أن الدول المانحة والمنظمات الدولية لن تذهب باتجاه إعادة الإعمار في لبنان، في ظل غياب رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات.

وفي وقت سابق الخميس، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور رئاسي مستمر منذ عامين.

وجاء إعلان بري، بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ فجر الأربعاء، لتتوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام مع إسرائيل.