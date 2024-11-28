A + A -

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعقيبا على قرار قيادة الجبهة الداخلية بعدم تغيير التعليمات أن "الحذر مطلوب"، متوعدا حزب الله بـ"رد قوي" على محاولات انتهاك اتفاق وقف النار.

وقال كاتس: "إن قرار عدم رفع القيود وعدم إعادة مستوطنات الجليل والشمال إلى وضعها الطبيعي غدا، هو خطوة حذر، والحذر المطلوب".

وأضاف: "إنها رسالة واضحة بشأن تصميم إسرائيل على تطبيق الاتفاق".

وأشار إلى أنه "إذا استمرت محاولات حزب الله لانتهاك الاتفاق ولم تف الحكومة اللبنانية بالتزاماتها، فإن إسرائيل مستعدة للرد بقوة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفذ بحلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بعد أكثر من سنة على مناوشات تحولت لعدوان إسرائيلي وقتال محتدم.