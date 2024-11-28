إسرائيل ستطعن في مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.

وأضاف نتنياهو أن السناتور الجمهوري الأميركي لينزي جراهام أطلعه على "سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها".

وفي نفس السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب اشترطت على فرنسا التي كانت إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في اتفاق وقف الحرب في لبنان، أن تعلن رفضها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت فرنسا في بيان رسمي أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أنه "يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وجاء قرار المكمة الدولية بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين.