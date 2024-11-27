بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. حماس جاهزة لاتفاق في غزة

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أكد مصدر قيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة الفلسطينية "جاهزة" لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال القيادي، الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس‘ إن وقف إطلاق النار في لبنان "انتصار وانجاز كبير للمقاومة".

وشدد القيادي في حماس على أن الحركة أبلغت "الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف اطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزمت إسرائيل.

ونوه القيادي إلى أن إسرائيل "تعطل وتتهرب من الوصول لاتفاق ويواصل حرب الابادة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة" ومحذّرا من أنّه لن يُسمح "لما تبقّى من حزب الله.. بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى".

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إنّه بموجب الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ فجر الأربعاء عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، فإنّ "القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية سينتهي. تهدف هذه (الهدنة) لأن تكون وقفا دائما للأعمال العدائية".

وألقى بايدن خطابه بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على هذا الاتفاق.