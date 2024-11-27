A + A -

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله بالـ"خطأ التاريخي" مشيرا إلى أنه لا يحقق هدف الحرب بـ"إعادة سكان الشمال آمنين إلى ديارهم".

وكتب بن غفير في حسابه على منصة "إكس": "لماذا أعارض الاتفاق مع لبنان؟.. هذا ليس وقفا لإطلاق النار.. إنه عودة إلى مفهوم الصمت مقابل الصمت، وقد رأينا بالفعل إلى أين يقودنا ذلك.. إن هذا الاتفاق لا يحقق هدف الحرب المتمثل بإعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان".

وأضاف: "الاتفاق مع الجيش اللبناني هو اتفاق على الجليد، فالجيش اللبناني لا يملك السلطة على الإطلاق، وبالتأكيد ليست لديه القدرة على التغلب على حزب الله".

وتابع بن غفير: "لكي نخرج من لبنان، يجب أن يكون لدينا حزام أمني خاص بنا، لقد رأينا بالفعل أنه لا ينبغي لنا أن نثق بأي شخص سوى أنفسنا، وإلا فإن الصواريخ ستطلق على المنارة وأفيفيم وكريات شمونة والشمال بأكمله ودولة إسرائيل بأكملها، وفي النهاية سنضطر إلى العودة إلى لبنان مرة أخرى".

واختتم بن غفير قائلا: "هذا خطأ تاريخي".

بعد أشهُر من المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، التي شهدت أعنف المواجهات والقصف الذي قضى على قيادات الحزب ودمر أجزاء واسعة من بيروت ولبنان، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، مشيرا إلى أن أسباب وقف إطلاق النار هي التركيز على تهديد إيران وإنعاش الجيش وعزل حماس وفصل الساحات العسكرية.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري والرد إذا خرق حزب الله الاتفاق.