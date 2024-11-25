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فصائل عراقية مسلحة تهاجم هدفين في جنوب إسرائيل

25
NOVEMBER
2024
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الأحد، مهاجمة هدفين في جنوب إسرائيل بالطيران المسيّر.
 
وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنها هاجمت "هدفين حيويين" في جنوب إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر.
 
وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".
 
وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
 
كما نفذت بعض الفصائل المنضوية تحت لواء "المقاومة الإسلامية في العراق"، عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.
 
وكان حسين علاوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، قد قال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، يوم الأحد، إن الحكومة اتخذت إجراءات على الأرض بشأن الفصائل المسلحة.
 
وأكد المسؤول العراقي، أن الهدف من هذه التحركات هو منعُ جرِّ العراق إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
 
وكانت إسرائيل قد وجهت في وقت سابق رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت فيها لأول مرة وبشكل مباشر 6 فصائل عراقية مسلحة بشن هجمات على إسرائيل.
 
ووجّهت وزارة الخارجية العراقية رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك ردا على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
 
وأشارت إلى أن رسالة إسرائيل لمجلس الأمن تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خلق ذرائع لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي.
 
ودعت الوزارة، إلى اتخاذ إجراءات لوقف التهديدات الإسرائيلية، التي وصفتها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، كما دعت لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان.
 
وشدد البيان على أن العراق حريصٌ على ضبط النفس، فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف دول الجوار، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي.
 
من جانبه دعا رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، لعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية.
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