مكتب نتنياهو: مواطن إسرائيلي - مولدوفي ومبعوث لحركة «حباد» (اليهودية الأرثوذكسية) مفقود في الإمارات منذ الخميس الفائت وتحقيق واسع النطاق جرى فتحه

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وردت أنباء جديدة حول اختفاء شخصية دينية يهودية في الإمارات العربية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنّ الحاخام "تسفي كوغان" اختفت آثاره في الإمارات منذ الأربعاء الماضي.

كما ورد عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الحاخام تسفي كوغان في أبو ظبي مفقود منذ يوم الأربعاء، حيث بدأ مسؤولون أمنيون يشتبهون في أنه قُتل.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ جهاز التجسس الموساد وصل أبوظبي ويحقق حالياً في اختفائه.

وأفادت يسرائيل هيوم أيضًا أنّه تم اختطاف الحاخام وهناك احتمال كبير في قتله. فقدان مساعد كبير حاخامات الجالية اليهودية في الإمارات بظروف غامضة منذ أيام ووصل مسؤولون أمنيون إسرائيليون للإشراف على عمليات البحثز

كما أنّ إسرائيل توصي رعاياها بعدم السفر للإمارات إلا للضرورة لوجود شبهة خلفية انتقامية وراء اختفاء الحاخام.