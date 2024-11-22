الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت "كتائب القسام" تمكن مقاتليها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والهجوم الإسرائيلي المستمر، وبات عشرات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.