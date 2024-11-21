الرئاسة الفلسطينية: قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي

A + A -

رحبت دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر باعتقال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.



وشدد بيان السلطة الفلسطينية على أن " قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".



وطالب "جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي"، وشدد على "ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت".



وأكدت السلطة الفلسطينية أنها "ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له".