إعلامي مصري شهير يرد على قناة إسرائيلية بعد بثها لقطات من برنامجه

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علق الإعلامي المصري أحمد موسى على تقرير لقناة إسرائيلية تحدثت عنه وبثت بعضا من كلماته التي وصفتها بـ"الخطاب التحريضي" والمعادي لإسرائيل.

وقال موسى، الأربعاء، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، التقرير استعان بالعديد من تصريحاته، و"تضايقوا جدا من حديثي عن قوة الجيش المصري"، وفق قوله.

وأضاف: "أنتم زعلانين ليه؟ نعم أنا بتحدث عن قوة الجيش المصري، ونعم أنا ضد جيش الاحتلال، وضد الصهاينة"، مشيرا إلى أن القناة الإسرائيلية تركز بشكل كبير مع برنامجه وتتابع كل كلمة، وبثت لقطات من تفقد رئيس الأركان لشمال سيناء والحدود مع قطاع غزة.

وتابع: "هناك فرق بين الصهاينة واليهود، ونحن لا نعادي الأديان، بل نحترمها جميعا، لكن أنا ضد جيش الاحتلال وضد الإبادة التي يرتكبها وأطالب بمحاكمتهم".

وأشار إلى أن الاتهامات بالإبادة الجماعية، قالتها محكمة العدل الدولية، "وسيتم محاكمة نتنياهو كمجرم حرب".

وذكر أن إسرائيل تركز بشكل كبير على تحركات الجيش والشارع في مصر، ما يسبب لهم مخاوف، مضيفا أن القناة الإسرائيلية، أكدت أنه "بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، بات الجيش المصري قويا جدا".