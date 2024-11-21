living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يهدد الأمن القومي وينشر الفجور.. برلماني مصري يقدم طلبا لحجب "تيك توك"

21
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تقدم عضو بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة لإغلاق تطبيق تيك توك، باعتباره "المنصة الأكثر إفسادا للمجتمع وينشر الفجور والفحش بين الشباب" وفق قوله، مستشهدا بحالات ماثلة أمام القضاء.
 
مجلس النواب المصري
وقال النائب عصام دياب، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، إن طلب الإحاطة الذي قدمه لحجب منصة تيك توك في مصر، يهدف لوقف تشغيل المنصة إلى حين مطابقتها للضوابط المصرية، مشيرا إلى 3 خطوات دفعته لهذه المبادرة، أولها أن "منصة تيك توك استباحت كل شيء لهدم القيم والمبادئ والأخلاق المصرية"، بحسب قوله.
 
واعتبر أن هناك "أسلوبا ممنهجا لتدمير الأجيال الجديدة"، من خلال هدم القدوة، كما لا توجد رقابة على طريقة ضخ الأموال؛ الأمر الذي قد يسمح بدخول أموال غير معروفة المصدر، ويقود إلى دائرة غسيل الأموال بطريقة لا رقابة عليها.
 
وأضاف أن مصر لا تستفيد شيئا من هذه المنصة، وأن عدد الشباب والأطفال الذين يستخدمون المنصة يصل إلى 32 مليونا، وبالتالي توجد مخاطر كبيرة.
 
وأكد أن المنصة على هذا النحو تمثل تهديدا للأمن القومي المصري، منوها بأن هناك 19 دولة حجبت "تيك توك" بسبب أمن المعلومات.
 
وقال دياب، إن تيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى التريند، واصفا إياه بـ"الأداة الخبيثة" لسرعة انتشار أي محتوى بسهولة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   