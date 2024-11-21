يهدد الأمن القومي وينشر الفجور.. برلماني مصري يقدم طلبا لحجب "تيك توك"

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تقدم عضو بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة لإغلاق تطبيق تيك توك، باعتباره "المنصة الأكثر إفسادا للمجتمع وينشر الفجور والفحش بين الشباب" وفق قوله، مستشهدا بحالات ماثلة أمام القضاء.

مجلس النواب المصري

وقال النائب عصام دياب، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، إن طلب الإحاطة الذي قدمه لحجب منصة تيك توك في مصر، يهدف لوقف تشغيل المنصة إلى حين مطابقتها للضوابط المصرية، مشيرا إلى 3 خطوات دفعته لهذه المبادرة، أولها أن "منصة تيك توك استباحت كل شيء لهدم القيم والمبادئ والأخلاق المصرية"، بحسب قوله.

واعتبر أن هناك "أسلوبا ممنهجا لتدمير الأجيال الجديدة"، من خلال هدم القدوة، كما لا توجد رقابة على طريقة ضخ الأموال؛ الأمر الذي قد يسمح بدخول أموال غير معروفة المصدر، ويقود إلى دائرة غسيل الأموال بطريقة لا رقابة عليها.

وأضاف أن مصر لا تستفيد شيئا من هذه المنصة، وأن عدد الشباب والأطفال الذين يستخدمون المنصة يصل إلى 32 مليونا، وبالتالي توجد مخاطر كبيرة.

وأكد أن المنصة على هذا النحو تمثل تهديدا للأمن القومي المصري، منوها بأن هناك 19 دولة حجبت "تيك توك" بسبب أمن المعلومات.

وقال دياب، إن تيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى التريند، واصفا إياه بـ"الأداة الخبيثة" لسرعة انتشار أي محتوى بسهولة.