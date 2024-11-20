قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

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أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من المواطنين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية إن "طائرات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة وفقد آخرين، كما استشهد مواطن واحد على الأقل في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلالة في مخيم النصيرات وسط القطاع".

وذكرت المصادر أن "المواطنين تمكنوا من انتشال شهيد وأشلاء، إلى جانب عدد من الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، فيما لا يزال مصير مواطنين مفقودين تحت الأنقاض مجهولا".

وبحسب وزارة الصحة "ارتفعت حصيلة الحرب المدمرة والمتواصلة على غزة إلى 43972 شهيدا و104008 جرحى منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر أسفرت عن 50 شهيدا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفيما تستمر الهجمات الجوية على مناطق سكنية في شمال غزة، واصل الجيش الإسرائيلي نسف المربعات السكنية، ما يعمق معاناة المدنيين الذين باتوا يعيشون في ظل ظروف قاسية، وتسبب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية في تدمير خيام النازحين، خاصة في منطقة خان يونس، مما ضاعف من المعاناة الإنسانية.

وفي الوقت ذاته، دعا أعضاء من مجلس الأمن الدولي إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرين من تدهور الأوضاع في ظل استمرار الحرب.