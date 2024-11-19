العراق.. اعتقال 64 مطلوبا بقضايا عديدة بينهم تجار مخدرات وساحر

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أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال 64 مطلوبا بقضايا مختلفة بينهم تجار مخدرات ومتهم بالسحر والشعوذة شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا الأمنية ولليوم السادس على التوالي لملاحقة العناصر الإرهابية "المنهزمة"، والخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، ومروجي المواد المخدرة "السموم"، تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية".

واضافت أنه "نتج عن العملية: القبض على (64) متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم (13) متهما بتجارة وترويج المواد المخدرة وبالجرم المشهود، واخر "بالسحر والشعوذة" و(49) أجنبيا مخالفا لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة الغير مرخصة وكمية من المواد المخدرة وذلك ضمن مناطق ( حسينية المعامل، الباوية، حي النصر، الرشاد، حي الكوفة) شرقي العاصمة".

واشارت إلى أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".