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اسرائيل تمتلك خطط عمل في حالة التصعيد من جهة العراق

18
NOVEMBER
2024
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كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن لدى إسرائيل "خطط عمل واضحة" في حالة حدوث تصعيد من جهة العراق.
 
وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن خطط إسرائيل بشأن أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الميليشيات الإيرانية في العراق.
 
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين وأميركيين، أن إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة.
 
وأشارت معاريف إلى أن هناك مخاوف من أن إيران قد قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران.
 
 وكانت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران أعلنت اليوم الاثنين أنها هاجمت هدفاً حيوياً في "إيلات" بواسطة الطيران المسيّر.
 
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا اعتراضيا سقط في إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة قادمة من جهة الشرق.
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