هاني أبوريدة يترشح لرئاسة الاتحاد المصري للكرة

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تقدم هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري للعبة. والتي تم فتح باب الترشيح لدورة جديدة فيها بدءا من يوم السبت الماضي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأربعاء، أن أبوريدة تقدم بأوراق ترشحه بقائمة تضم كل من خالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف ومحمد الشربيني ووليد عمر ومصطفي أبوزهرة وطارق ابوالعنيين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر.

وقال الاتحاد المصري إن هناك مرشحين احتياطيين ضمن القائمة وهم أشرف محمد موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

وتجري انتخابات اتحاد الكرة المصري بنظام القائمة المغلقة يوم 10 ديسمبر المقبل.