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مجلس النواب الليبي يحذر من تدخلات واشنطن في المسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي

14
NOVEMBER
2024
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أصدر مجلس النواب الليبي بيانا اليوم الأربعاء، عبر فيه عن قلقه من التدخلات الخارجية في المسار الاقتصادي للبلاد بعد توحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
 
وأكد البيان الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية والامتناع عن فرض أي مسارات اقتصادية من جهات خارجية، خاصة من السفارة الأمريكية.
 
وأشار البيان إلى أن المجلس يرصد محاولات بعض الجهات لتعطيل نجاح توحيد المصرف المركزي، مشددا على أن أي خطوات لإصلاح الوضع الاقتصادي يجب أن تنبثق من مؤسسات الدولة الشرعية.
 
ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة والسفارات المعتمدة إلى دعم ليبيا بما يخدم الشعب الليبي، وضرورة توضيح الدور الحقيقي لهذه الجهات في دعم ليبيا بعيداً عن التدخلات.
 
وشدد مجلس النواب على التزامه بسيادة ليبيا وحماية مؤسساتها من التدخلات الخارجية، مؤكدا على أهمية استكمال بقية المسارات لدعم استقرار البلاد.
 
وفي وقت سابق، أعلن ممثل البرلمان الليبي في مفاوضات المصرف المركزي عبد الهادي الصغير، اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي.
 
وأوضح الصغير أن أعضاء المجلس هم: فاخر بوفرنة، وسام الساعدي، فوزي بوخزام، رضا قرقاب، علي عمران، وعامر كركر.
روسيا اليوم
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