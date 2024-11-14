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الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من مصير الأسرى في غزة

14
NOVEMBER
2024
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حذر المسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية في مجال الأسرى والمفقودين نيتسان ألون وزراء الحكومة من تدهور وضع المختطفين في غزة:
 
وقال ألون: "لا يمكننا قبول الركود. حماس تتعرض للضرب بالفعل في كل مكان، والشتاء على الأبواب، وظروف المختطفين تزداد سوءا".
 
جاءت تصريحات ألون هذه على خلفية تقرير جديد نشره الجهاز الصحي لمقر الأسرى، يشير إلى قائمة طويلة من العواقب والمخاطر التي من المتوقع أن يواجهها الأسرى في غزة في الشتاء القادم.
 
وتشير التقديرات إلى تعرضهم أكثر لانخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع والالتهابات والأمراض المعدية ومشاكل القلب وكذلك الاكتئاب والانتحار.
 
وفي وقت سابق، صرح رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال جلسة تقييم للأوضاع في جباليا بأن التوصل إلى اتفاق لا يزال معقدا، وأن إسرائيل تقول لكل الشرق الأوسط إنها مستعدة للقتال بإصرار كبير.
 
وأضاف: "نوجه رسالة واضحة جدا لحماس، الجيش لا يتعب ونحن نصبح أقوى كلما قاتلنا أكثر. سنكسب المزيد من الخبرات والقدرات هنا، بالإضافة إلى المزيد من المهنية والقيم والعزيمة".
 
وأضاف هاليفي: "نحن نمضي قدما بقوة شديدة للغاية، وحقيقة أنكم انتم (الجنود) هنا خلال 3 أسابيع تلخصون حوالي ألف مخرب ونحو ألف أسير، ما يشكل إنجازا كبيرا للغاية يتمثل في تسديد ضربة قوية لحماس". 
روسيا اليوم
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