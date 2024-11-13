رئيس الأركان المصري يطلب من القوات في سيناء رفع الجاهزية وأعلى درجات اليقظة

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تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، القوات المتمركزة شرق قناة السويس، على مدار عدة أيام للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ المهام المكلفين بها.

وقال المتحدث العسكري المصري، إن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر والمتابعة الميدانية لعناصر القوات المسلحة، وما يتم تنفيذه من مهام لحماية حدود الوطن على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وتضمنت جولة رئيس الأركان، تفقد عدد من وحدات الجيش الثاني الميداني؛ للاطمئنان على الجاهزية القتالية للفرد المقاتل، ومدى تفهمه للمهام المكلف بها، والمرور على ميادين التدريب التكتيكي لمتابعة منظومة التدريب، "والتي تحاكي أقصى درجات الواقعية؛ بما يعكس حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أنظمة التدريب باستخدام أحدث الوسائل التدريبية، وذلك لإعداد الفرد المقاتل وفقا لمنهج علمى راق"، بحسب المتحدث.

ونقل الفريق خليفة، تحيات وتقدير رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمقاتلين، مشيرا إلى الدور الذي قام به رجال الجيش الثاني الميداني في مكافحة الإرهاب.

ووجه خليفة، التحية لأرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة والحرب على الإرهاب "الذين رووا بدمائهم أرض سيناء الغالية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة على تلك الرقعة الغالية من أرض مصر".

وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معدلات الكفاءة القتالية لرجال القوات المسلحة في مختلف التخصصات "والذي ظهر جليا خلال تنفيذ النشاط التدريبي ردع 2024".

كما طالبهم بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه في إجراءات التأمين لاستمرار تهيئة المناخ الآمن للاستثمار وتعظيم مقومات التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية في جميع المجالات بشبه جزيرة سيناء.

وأشاد رئيس الأركان المصري، "بما لمسه من روح معنوية عالية لدى المقاتلين وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلفون بها لحماية الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات"، وفقا للمتحدث العسكري.