ضبط كميات ضخمة من أجهزة التجسس قبل دخولها مصر

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تمكنت الجمارك بمطار برج العرب الدولي شمال مصر من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس .

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة علي رحلة طيران اير كايرو، اشتبه ضابط الجمارك براكب مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يود الإفصاح عن أي شيء للجمارك، أو يحمل أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

أجاب المواطن بالنفي وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 139 جهازا اسود اللون من لدائن بحجم كارت الدفع الالكتروني مزودة بمدخل شحن ومدخل لشريحة هاتف محمول sim ويشتبه ان يكون هذا جهاز تنصت وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 208500 جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 417 ألف جنيه.

وقرر مدير عام الجمارك في الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2024، وتحويل المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.