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مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف استراحة للنازحين غرب خان يونس

12
NOVEMBER
2024
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أفاد مراسلنا بمقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف استراحة للنازحين قرب الطريق الساحلي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
وقال مراسلنا إن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب شخص إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة.
 
وأوضح الدفاع المدني في غزة أن طواقمه توجهت نحو العمارة السكنية المستهدفة في شارع الجلاء.
 
وأصيب عددا من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي شقة سكنية في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
 
كما قتل شخصان وأصيب آخرون وجار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض جراء غارة جوية استهدفت منزلا في المخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع.
 
كما قصفت المدفعية شمال وغرب مخيم النصيرات فجر اليوم.،  كذلك استهدف قصف مدفعي عنيف فجر الثلاثاء بلدة بيت حانون ومحيطها شمالي القطاع.
 
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 التي أدت إلى مقتل 43،603 أشخاص وإصابة 102،929 شخص في آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
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