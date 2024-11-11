السعودية.. قمة عربية إسلامية في الرياض

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تعقد الإثنين في العاصمة السعودية الرياض قمة عربية إسلامية لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة.

وتعقد القمّة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي "امتدادا للقمّة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023" بمبادرة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبدأ قادة الدول العربية والإسلامية الوصول إلى السعودية، إذ بثّت قناة "الإخبارية" السعودية مشاهد لوصول الرئيس النيجيري بولا تينوبو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وشهدت القّمة التي عقدت العام الماضي في الرياض تباينا في المواقف بشأن قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل وزعزعة إمداداتها النفطية.