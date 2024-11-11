مصر.. حبس مسافر بتهمة تصوير أفلام "إباحية" بإيطاليا

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أمرت جهات التحقيق المصرية، بحبس مواطن مصري 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بث فيديوهات إباحية .

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية في مطار سفنكس الدولي، القبض على شاب مصري في الثلاثين من عمره، لدى عودته من روما.

ووفق التحريات، فإن المتهم كان قد صدر قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول على خلفية اتهامه بنشر أفلام إباحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد القبض على المتهم في مطار سفنكس، شبهه البعض بشخصية الفنان المصري عادل إمام في فيلمه الشهير "عنتر شايل سيفه"، حيث توجه إلى العاصمة الإيطالية روما سعيا وراء لقمة العيش لكنه استغل في تمثيل الأفلام الإباحية.

وكان الشاب المصري المتهم، قد تحدث في لقاء تلفزيوني سابق عن أنه حصل على بكالوريس في التجارة من جامعة عين شمس، وبدأ حياته في العمل بمجال التسويق وعدد من الفنادق السياحية ثم اتجه للعمل في تسويق مستحضرات التجميل وبعدها غادر إلى روما وكان ذلك في العام 2005.

وزعم المتهم أنه بدأ تمثيل الافلام الإباحية، بعد سفره إلى روما، وأنه تلقى العديد من التهديدات بالقتل على حد زعمه.