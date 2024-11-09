الاحتلال يعدم ثلاثة معتقلين في غزة بعد لحظات من الإفراج عنهم

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أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة معتقلين من قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم من معتقلاتها بفترة قصيرة.

وأفاد مراسلو "وفا" نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال أعدمت ثلاثة معتقلين بعد أن أفرجت عنهم من معتقلاتها عبر بوابة قاعدة "زيكيم" العسكرية شمال قطاع غزة، بعد أن استهدفتهم بالرصاص من زوارقها الحربية قرب مسجد الخالدي على طريق البحر شمال غرب مدينة غزة.

وأضافوا أن جثامين الشهداء الثلاثة جرى نقلها إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والشهداء هم: المسنان علي ونادي معروف، والشاب حمزة الحتو، علما أنهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة في الخامس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.