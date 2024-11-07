سيول عارمة تجتاح أحياء سكنية بولاية البويرة شمال وسط الجزائر

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شهدت المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية لولاية البويرة، مساء يوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد، ما تسبب في غمر الأحياء السكنية بالمياه دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بلدية عين بسام، الواقعة بـ 23 كلم بالجهة الجنوبية الغربية لمقر ولاية البويرة، شهدت تساقطا غزيرا للأمطار أدى إلى غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 18 والطريق 97 في نقطة التقائهما بمحور الدوران.

كما غمرت المياه العديد من الأحياء السكنية حيث سحبت معها المخلفات من القمامة وبقايا الأعشاب، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية لحد الساعة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت، في وقت سابق، من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بالجزائر يوم الأربعاء.