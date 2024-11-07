مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها

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قتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى.

في حين أفاد مستشفى ابن سينا، بوصول إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية بالفخذ إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا ووزارة الصحة "استشهاد المواطن عبد الله محمد السعدي (53 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة، ليرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين خلال 48 ساعة إلى 7 شهداء، وفي الضفة الغربية إلى 10 شهداء".

وحاصرت القوات الإسرائيلية منزلا في حرش السعادة. وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزل عائلة أمجد القنيري في حرش السعادة، وطلبت عبر مكبرات الصوت من شقيقة إبراهيم بتسليم نفسه، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المنزل، وسط تحليق لطائرة مسيّرة فوق المنزل.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشقيقين أحمد وزياد القنيري، قبل أن تنسحب من محيط المنزل.

وفي وقت لاحق، اقتحمت القوات الإسرائيلية الحي الشرقي في مدينة جنين، وسط إطلاق الرصاص بكثافة وبصورة عشوائية، بالتزامن مع دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة من حاجز سالم العسكري.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح اليوم.

وارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الشاملة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 777 قتيلا بينهم 167 طفلا.