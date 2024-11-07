living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها

7
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
 
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى.
 
في حين أفاد مستشفى ابن سينا، بوصول إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية بالفخذ إلى المستشفى.
 
وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا ووزارة الصحة "استشهاد المواطن عبد الله محمد السعدي (53 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة، ليرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين خلال 48 ساعة إلى 7 شهداء، وفي الضفة الغربية إلى 10 شهداء".
 
وحاصرت القوات الإسرائيلية منزلا في حرش السعادة. وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزل عائلة أمجد القنيري في حرش السعادة، وطلبت عبر مكبرات الصوت من شقيقة إبراهيم بتسليم نفسه، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المنزل، وسط تحليق لطائرة مسيّرة فوق المنزل.
 
وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشقيقين أحمد وزياد القنيري، قبل أن تنسحب من محيط المنزل.
 
وفي وقت لاحق، اقتحمت القوات الإسرائيلية الحي الشرقي في مدينة جنين، وسط إطلاق الرصاص بكثافة وبصورة عشوائية، بالتزامن مع دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة من حاجز سالم العسكري.
 
وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح اليوم.
 
وارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الشاملة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 777 قتيلا بينهم 167 طفلا.
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   