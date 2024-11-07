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منظمة الصحة العالمية: سنقوم بإجلاء 100 مريض من غزة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر

7
NOVEMBER
2024
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعتزم إجلاء أكثر من 100 مريض من قطاع غزة يوم الأربعاء وذلك في أول عملية من نوعها في الأراضي الفلسطينية المحاصرة منذ حوالي خمسة أسابيع.
 
وسوف تشمل عملية الإجلاء المرضى المصابين في الحرب الدائرة في غزة بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، حسبما قالت المنظمة.
 
وسيجري بداية نقل المرضى إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
 
وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية في مؤتمر عبر الفيديو "بعد ذلك سيجري نقل معظمهم إلى الإمارات"، مضيفا أنه سيجري نقل حوالي 30 شخصا إلى رومانيا.
 
يشار إلى أنه منذ إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في مدينة رفح بجنوبي القطاع في بداية مايو 2024 تم إخراج 282 مريضا فقط من قطاع غزة، بحسب بيبركورن.
 
وصرح بيبركورن بأنه مع ذلك لا يزال هناك ما بين 12 ألف و14 ألف مريض يعانون من الحروق، وإصابات في العمود الفقري، وبتر الأطراف، أو السرطان، من بين أمراض أخرى، بحاجة إلى علاج في الخارج.
 
ودعا ممثل منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى تقديم ضمانات أمنية للسماح بنقل المرضى بشكل دائم بدلا من عمليات الإجلاء الطبية المؤقتة.
 
وشدد بيبركورن على أنه "لا يمكن الاستمرار بالطريقة التي يعملون بها الآن".
روسيا اليوم
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