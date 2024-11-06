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مسؤول إسرائيلي في مفاوضات الرهائن يتحدث عن "شرط لازم" لإطلاق سراحهم من قبضة حماس

6
NOVEMBER
2024
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أكد مسؤول إسرائيلي كبير في الوفد المفاوض لإنهاء حرب غزة وتبادل المحتجزين، يوم الثلاثاء، أن الرهائن الإسرائيليين في غزة لن يعودوا دون وقف الحرب بالقطاع.
 
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب وحركة حماس لم تتوصلا لحل وسط حول الصفقة.
 
وصرح بأن النجاحات في الشمال وفي غزة تمنح "صورة انتصار" و"سببا حقيقيا" لوقف الحرب من أجل المخطوفين.
 
وأشار المسؤول الكبير في الوفد المفاوض إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مستعدة لذلك.
 
وكانت تقارير عبرية قد ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض تقديم "ملايين الدولارات وممر آمن لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس في غزة".
 
وأوضحت "القناة 12" في تقرير أنه "في إطار الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لعرض عدة ملايين من الدولارات مقابل كل رهينة يطلقون سراحها".
 
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن التقرير قوله إن "رئيس الوزراء مستعد أيضا لضمان مرور آمن خارج غزة للذين يطلقون سراح الرهائن".
 
وأضافت أن "نتنياهو أصدر توجيهات بشأن ذلك خلال مشاورات أمنية الليلة، كما ناقش هذه الجهود بشكل علني الشهر الماضي، إلا أنها لم تكتسب زخما".
 
وفي المقابل، جددت حركة "حماس" تأكيد "موقفها في التعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان والانسحاب من غزة، وعودة النازحين وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل حقيقية".
 
هذا، وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ396 على التوالي للقطاع إلى 43.391 قتيلا و102.347 إصابة.
 
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 17 قتيلا و86 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
روسيا اليوم
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