الداخلية العراقية: طردنا نحو 2500 ضابط ومنتسب بتهم فساد ومخالفات

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية طرد نحو 2500 ضابط ومنتسب من الخدمة جراء إدانتهم بجرائم تتعلق بالفساد المالي والإداري وغيرها من المخالفات خلال عام كامل.

وأفادت الداخلية العراقية بتفكيك 600 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمواد المخدرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقدادي ميري في مؤتمر صحفي عقده، "إن الفساد آفة خطيرة لا تقل خطورة عن الإرهاب والجريمة والمخدرات، ونحن في وزارة الداخلية جادون في مكافحة الفساد".

وأضاف ميري أنه من تاريخ 30 من شهر أكتوبر من العام 2023 ولغاية الاول من الشهر نفسه من العام 2024 تم طرد 2497 ضابطا و منتسبا من الخدمة بعد إدانتهم بجرائم فساد وغيرها من المخالفات. كما أشار إلى أن : نسبة تجارة الممنوعات والتعاطي قد انخفضت، وهناك تعاون دولي وتنسيق عال مع باقي الدول لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية