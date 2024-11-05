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ضجة في العراق بعد ظهور بقعة نفطية في نهر دجلة تتجه إلى بغداد

5
NOVEMBER
2024
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أعلنت أمانة العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، أن مشاريع الماء جاهزة لأي طارئ في إشارة إلى توجه بقعة نفطية على نهر دجلة إلى العاصمة.
 
وقالت الأمانة في بيان: "تم تداول بعض الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه بقعة نفطية على نهر دجلة إلى مدينة بغداد، هنا تؤكد أمانة بغداد جاهزية مشاريع الماء لأي طارئ وتعاونها التام مع الجهات المعنية للتصدي لأي طارئ".
 
وأضاف البيان "نطمئن أهالي العاصمة بأن هذه المشاريع مجهزة بأحزمة مطاطية تحول دون دخول أي مواد غريبة أو شوائب عبر مآخذ المشروع"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي إطفاء للمشاريع أو انقطاع للماء الصافي".
 
وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت، يوم الاثنين، عن سيطرتها على البقعة النفطية في نهر دجلة، بعد ظهورها مؤخرا مع السيول القادمة من الوديان القريبة من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين.
روسيا اليوم
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