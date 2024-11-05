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"مكتوب عليهم أن ينفوا من الأرض".. ماذا قال قاضي "الخلية الإعلامية" عن القادة الإخوان ؟

5
NOVEMBER
2024
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أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر حكما بحق القادة الإخوان حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، و7 آخرين بالسجن المؤبد.
 
كما عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وحظر جماعة الإخوان واللجنة الإعلامية التابعة لها.
 
وتقرر وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، مع إلزامهم بالاشتراك فى دورات تأهيلية في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الخلية الإعلامية".
 
وفي وقت سابق، أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتمويل جماعة إرهابية وحيازة طائرات".
 
كما وجهت النيابة إلى المتهمين أيضا تهم "تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها".
 
وخلال جلسة النطق بالحكم يوم الأحد قال المستشار محمد السعيد الشربيني "إن المتهمين الذين تربوا على أرض مصر غرت لهم الخطيئة أفواها حتى افترستهم أنياب الخيانة فسبوا مصر وأبناءها الأبرار المخلصين، وخونوا الأمين ليؤمنوا الخائن منهم".
 
وأضاف أن "هؤلاء الأدعياء الكاذبين مكتوب عليهم أن ينفوا من الأرض".
 
وتابع محمد السعيد الشربيني قائلا: "لقد شيدوا البرامج لإشاعة الفتنة فكانوا كجنين واراه الليل من سوء الفاحشة".
روسيا اليوم
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