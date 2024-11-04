بالفيديو.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون 20 سيارة في البيرة

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أحرق مستوطنون إسرائيليون نحو 20 سيارة، بعد مهاجمتهم مدينة البيرة وبلدة دير دبوان في الضفة الغربية المحتلة، فجر الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "عددا من المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من السيارات فيها قبل أن ينسحبوا".

وذكرت تقارير محلية أن بعض السيارات مملوكة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأخرى تابعة لوفد طبي أردني.

وأضافت "وفا" أن عربات الإطفاء هرعت لإخماد النيران التي اشتعلت في 20 سيارة.

وذكرت الوكالة أن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء ونحو مركبات الدفاع المدني لدى وصولها المنطقة لإخماد النيران، ثم هربوا.

كما أحرق مستوطنون سيارة في بلدة دير دبوان شرقي رام الله، وكتبوا "شعارات عنصرية" على جدار، حسب "وفا".