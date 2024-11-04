8 قتلى بينهم 4 أطفال بقصف إسرائيلي على جنوب شرق مدينة خان يونس

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أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن 8 فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف جنوب شرق مدينة خان يونس، وسط قصف مدفعي عنيف يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وذكر مراسلنا أن هناك 4 أطفال من بين القتلى الـ8 نتيجة القصف على منطقة الشيخ ناصر جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما وصل إلى مستشفى ناصر 4 قتلى وحوالي 20 جريحا جراء استهداف في منطقة التحلية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والمناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وشرقي مخيم جباليا شمالي

ونسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.