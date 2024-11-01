نتخاب محمود المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي

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اانتخب مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، محمود المشهداني رئيسا له، بعد عام من الصراع بين القوى السنية على المنصب الذي بقي شاغراً منذ إقالة محمد الحلبوسي في نوفمبر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد انتخب مجلس النواب، مساء الخميس، محمود المشهداني رئيساً للمجلس بعد فوزه بالجولة الثانية من عملية التصويت.

وحصد المشهداني 182 صوتاً مقابل 42 صوت لمنافسه سالم العيساوي الذي تنافس معه على رئاسة مجلس النواب.

واعتبرت 39 ورقة اقتراع باطلة خلال عملية التصويت.

وجاء انتخاب المشهداني بعد نحو عام على إقالة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية بناءا على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير تاريخ استقالته من مجلس النواب.

وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له عدة مرات في ظل الخلافات السياسية والانقسامات داخل البيت السني، ويدار المنصب، منذ نوفمبر العام الماضي، بالإنابة من قبل النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وهو من المكون الشيعي.