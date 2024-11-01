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الجيش الإسرائيلي قصف منزلا في جباليا كان به أكثر من 120 شخصا والقتلى ما زالوا تحت الأنقاض

1
NOVEMBER
2024
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أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر عائلية بأن الجيش الإسرائيلي "ارتكب أمس مجزرة بحق عائلة" بعد قصف منزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وأن القتلى ما زالوا تحت الأنقاض.
 
ووفق المصادر ذاتها فإن المنزل الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي كان به أكثر من 120 شخصا ويعود لعائلة "الغندور".
 
وأضافت المصادر أن "الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض بفعل تعطل خدمات الإسعاف والدفاع المدني جراء الاستهداف الإسرائيلي".
 
وأمس الخميس، أعلن الدفاع المدني في غزة ضمن بيان أن طاقمه معطل قسرا في كافة مناطق شمال القطاع بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرا إلى أن آلاف الأهالي هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.
 
وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل "لتمكين طواقمه من أداء واجبها الإنساني".
 
وكان الدفاع المدني في غزة أعلن قبل يومين مقتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ بدء حصار القوات الإسرائيلية لمحافظة شمال غزة والذي تجاوز 3 أسابيع، موضحا أنه لم تدخل قطرة ماء أو غذاء بعد 25 يوما من بدء حصار الاحتلال لمحافظة الشمال".
روسيا اليوم
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