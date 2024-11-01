living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 شخصا

1
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت سحب وفقد الجنسية من 489 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
 
وبهذا القرار الجديد يرتفع عدد المشمولين بسحب وفقد الجنسية ومن يتبعهم، وفق مصدر حكومي، إلى نحو 1826 شخصا "حصلوا عليها ما بين التأسيس والتجنيس، وشملتهم القرارات منذ بداية عمل اللجنة".
 
وكشف المصدر أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية، تلقى أكثر من 780 بلاغا حول مزورين ومزدوجين، منذ 15 مارس الماضي حتى 15 أكتوبر الماضي أي خلال سبعة أشهر، ويتم التعامل معها بكل دقة وحيادية.
 
ولفت المصدر إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لا تتخذ أي قرار إلا بعد مواجهة الأشخاص بالمستندات والأدلة الثبوتية، مشيرا إلى أن أحدا لم يعترض على هذه القرارات.
 
وفي ما يتعلق بتبعات سحب الجنسية، أشار المصدر إلى أن اللجنة المشتركة بين الداخلية والإسكان تعمل بشكل دقيق وموضوعي وتفحص كل حالة على حدة لسحب المنازل الحكومية من المشمولين بقرارات سحب الجنسية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   