مقتل 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط غزة

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أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بمقتل 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مساء الخميس منزلي عائلتي "أبو أمونة" و"صيدم" في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وارتقى تسعة فلسطينيين وجرى البحث عن مفقودين، ليرتفع عدد القتلى صباح اليوم الجمعة إلى 16 شخصا وفق مراسلنا.

وفي شمال القطاع، قتل فلسطيني برصاص طائرة كواد كابتر في مشروع بيت لاهيا ليلتحق بنجله الذي قتل في وقت سابق بقصف إسرائيلي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة من شمال غزة، واستهدفت غارتان إسرائيليتان قرب نادي "النزلة" في مدينة جباليا.

وفي المحافظة الوسطى لقطاع غزة استهدفت الزوارق الإسرائيلية شواطئ المحافظة فجر اليوم.

وفي جنوبي القطاع، استهدفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية في حي النجار ببلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 43,204 مواطنين، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.