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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية برج باجي مختار جنوبي البلاد، فيما تمكنت قواتها من توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة.

الجزائر.. توقيف مئات المهاجرين غير الشرعيين قبل سفرهم إلى أوروبا

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأن هذه العمليات النوعية تؤكد عزم قوات الجيش الجزائري على مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب بلا هوادة حتى اجتثاثه من جذوره في كامل الربوع الجزائرية.

وأكد البيان أنه تم القبض على 75 مهربا و136 شخصا كانوا ينقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية جنوبي البلاد.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير نظامية بسواحل الجزائر وأنقذوا 79 شخصا أبحروا محاولين الوصول إلى الفضاء الأوروبي.

كما تمكنت السلطات الجزائرية توقيف 536 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر أنحاء متفرقة من البلاد.