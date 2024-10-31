السعودية تنفذ حكم القتل بحق اثنين من مواطنيها

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نفذت السلطات السعودية، الخميس حكم القتل بحق اثنين من مواطنيها في العاصمة الرياض، مشيرة إلى أنهما أقدما على "ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والتخابر مع كيانات إرهابية".

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل نص على ما يلي: "أقدم كل من سلطان بن محمد بن كميخ العتيبي، وتركي بن محمد بن عشيش الحازمي سعوديي الجنسية على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضاف البيان "وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يـقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهمـا، والحكم عليهما بالقتل، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم الخميس 28 / 04 / 1446هـ الموافق 31 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض".

وأكدت وزارة الداخلية وفق البيان حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر وأن "العقاب الشرعي" سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك "قطعا لشره وردعا لغيره".