وفا" إعدام شاب برصاصات إسرائيلية من مسافة صفر في طولكرم

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء الأربعاء، بمقتل شاب برصاص قوات خاصة إسرائيلية، في مخيم طولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، استشهد برصاص قوة إسرائيلية خاصة".

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لـ "وفا"، إن "وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم".

وأضاف أن "القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر" تحمل عددا من الخرفان خلفها، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تمكن مقاتلو الجيش الإسرائيلي والشاباك من القضاء على حسام ملاح، وهو ناشط رئيسي في البنية التحتية الإرهابية لحماس في القطاع والذي كان متورطا في التخطيط لهجمات في الإطار الزمني المباشر".

وزعمت الصحيفة أن "حسام ملاح عمل على الترويج لهجمات إرهابية مع إسلام عودة، الذي قُتل في 26 أكتوبر في عملية في طولكرم، وزاهي عوفي، الذي قُتل في غارة جوية في طولكرم في 3 أكتوبر وكان مسؤولا عن التخطيط لهجمات كبيرة كان من المقرر تنفيذها في الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر".