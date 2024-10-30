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برنامج الغذاء العالمي: 90% من سكان غزة سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي

30
OCTOBER
2024
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أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 90% من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر نوفمبر انعداما حادا في الأمن الغذائي.
 
وأضاف البرنامج في بيان: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التشريعات الإسرائيلية الجديدة التي تؤثر على "أونروا"، هذه المنظمة التي لا غنى عنها في مجال توفير المساعدات المنقذة للحياة في غزة".
 
وتابع: "أنظمة الغذاء في غزة انهارت إلى حد بعيد بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية، بينما أصبحت المتاجر والأسواق شبه خاوية".
 
وأشار إلى أن البرنامج يحذر من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة قريبًا، مع اقتراب فصل الشتاء.
 
وأكد على أن "لدينا حاليا نحو 94 ألف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر، جاهزة للتوجه إلى غزة. نحن على أهبة الاستعداد لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة، لكننا بحاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها".
 
وختم: "إذا تم تنفيذ قرار حظر "أونروا"، فإن عواقبه ستكون وخيمة على الأشخاص الأكثر ضعفا".
 
 
روسيا اليوم
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