بعد 8 سنوات.. مصر تحصل على تقرير حول طائرتها المتحطمة

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أعلنت شركة مصر للطيران استلام التقرير النهائي الرسمي بشأن الرحلة رقم MS804 والتي تحطمت أثناء عودتها من مطار شارل ديغول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 66 راكب.

وأوضحت الشركة في بيان لها صباح اليوم أنه تمت مشاركة التقرير الفني الخاص بتحطم الطائرة برحلة رقم 804 مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم.

وأعلنت شركة مصر للطيران في 19 مايو لعام 2016 عن اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.

كما أعلنت الشركة عن العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.