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أمير قطر يحدد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

30
OCTOBER
2024
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أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الدستور الدائم للبلاد، الثلاثاء المقبل.
 
 
وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الشيخ تميم بن حمد أصدر اليوم (الثلاثاء)، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء القادم، الثالث من شهر جمادى الأولى عام 1446 هجرية، الموافق للخامس من شهر نوفمبر عام 2024 ميلادية.
 
ونص المرسوم على:
 
يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا وينتهي الساعة السابعة مساء، على أن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.
 
إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.
 
تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
 
كما قضى المرسـوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
روسيا اليوم
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