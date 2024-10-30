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وصفت وسائل إعلام عبرية شهر أكتوبر الجاري (2024)، من ناحية عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، بـ"أكتوبر الأسود".

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة تجمع صور ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في المعارك ضد "حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر في إطار الحديث عن الجنود الإسرائيليين القتلى خلال الأيام القليلة الماضية فقط، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الثلاثاء مقتل ضابط احتياط في صفوفه متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوب لبنان، بالإضافة إلى مقتل 4 من عناصره في المعارك الدائرة في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.

وأفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، بمقتل 4 عسكريين في المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في بلدات وقرى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن أحد القتلى حاخام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من ذات اليوم، مقتل جنديين إضافيين أحدهما في لبنان والآخر توفي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة قبل أسبوع.

وكان قد أكد الجيش يوم الجمعة الماضي مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك جنوبي لبنان، ومقتل 3 جنود في شمال غزة.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر وخلال الغزو البري لغزة ولبنان، 777 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.

هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي في غزة، فيما يتصدى "حزب الله" لتوغل الجيش الإسرائيلي في لبنان، ويطلق صواريخه ومسيّراته نحو مناطق مختلفة في إسرائيل.