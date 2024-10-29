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"القناة 14": طائرات مسيّرة من العراق ولبنان اخترقت الأجواء وانفجرت في عسقلان ونهاريا

29
OCTOBER
2024
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باختراق مسيّرات أطلقت من العراق ولبنان أجواء إسرائيل وانفجارها في عسقلان ونهاريا وتسببها بأضرار في عربة قطار في نهاريا، وحريق في عسقلان.
 
من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن المسيّرة وصلت من اليمن وتسببت في إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان ونهاريا.
 
 
وجاء البيان الرسمي الإسرائيلي ليتحدث عن اختراق مسيّرة واحدة جاءت من لبنان ومسيّرتين لم يتم اعتراضهما دون توضيح مصدرهما.
 
 
وأضاف البيان: "متابعة للإنذارات عن تسلّل مسيّرة معادية في منطقة الجليل الأعلى في تمام الساعة 07:50-07:51 فقد اعترض سلاح الجو المسيّرة التي اخترقت الأجواء من جهة لبنان".
 
وأردف: "بخصوص الإنذارات في منطقة نهاريا في تمام الساعة 07:09 فقط سقطت مسيّرة معادية في منطقة مفتوحة في المدينة".
 
وتابع: "بخصوص المسيّرة التي سقطت في وقت سابق اليوم في منطقة مفتوحة في مدينة عسقلان فقد تم إطلاقها من اليمن".
 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الطائرة المسيّرة التي ضربت في نهاريا أصابت شظايا أحد الكابلات التي تربط جسرا للمشاة.
 
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روسيا اليوم
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