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فيديو مؤثر من غزة.. مدير مستشفى كمال عدوان يودع نجله

29
OCTOBER
2024
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لمدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية أثناء توديع نجله الذي قضى في غارة إسرائيلية.
 
وظهر صفية خلال الفيديو يصلي صلاة الجنازة على جثمان نجله باكيا في مشهد يختزل معاناة جميع أهالي القطاع وسط تكثيف إسرائيل لغاراتها الجوية.
 
واقتحم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليعود وينسحب منه في اليوم التالي.
 
وقال مسعفون إن الجيش احتجز ما لا يقل عن 44 من فريق المستشفى المكون من 70 فردا، وأضافوا لاحقا أن الجيش أطلق سراح 14 منهم، بمن في ذلك مدير المستشفى.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات في منطقة المستشفى بناء على معلومات استخباراتية "تتعلق بوجود إرهابيين وبنية أساسية إرهابية" هناك.
 
وكان مسعفون قالوا إن طفلين على الأقل توفيا داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن أصابت النيران الإسرائيلية المولدات ومحطة الأوكسجين في المنشأة الجمعة.
 
ورفضت الطواقم الطبية أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى أو ترك مرضاهم من دون رعاية.
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