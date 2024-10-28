living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية

28
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شنت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين ومواجهات مع الفلسطينيين.
 
واعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين شابين من قرية يتما وداهمت عدة منازل في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس.
 
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي يتما وقصرة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت شابين من يتما.
 
واقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية بالمدينة بعد تسلل قوة خاصة إلى مخيم عسكر القديم.
 
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل.
 
واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في شارع الناصرة.
 
وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت عددا من الشبان عند دوار جميل في شارع الناصرة.
 
ولفتت المصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا من المحال التجارية في الشارع المذكور.
 
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شمال رام الله، وداهمت منزل أحد المواطنين في محيط ملعب المخيم.
 
من جهتهتا قالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" في بيان صباح الاثنين: "تمكن مقاتلونا من التصدي لقوات العدو المقتحمة لمدينة جنين من محور الناصرة وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".
 
وفي بيان آخر ذكرت "سرايا القدس - كتيبة جنين": "تمكن مقاتلونا في محاور القتال بالخط الغربي من التصدي لقوات العدو المقتحمة على مدخل السيلة ومدخل اليامون وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".
 
وتزامنا مع حربه على قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية.
 
وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما ضد المزارعين خلال قطفهم الزيتون.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   