الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية

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شنت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين ومواجهات مع الفلسطينيين.

واعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين شابين من قرية يتما وداهمت عدة منازل في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي يتما وقصرة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت شابين من يتما.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية بالمدينة بعد تسلل قوة خاصة إلى مخيم عسكر القديم.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في شارع الناصرة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت عددا من الشبان عند دوار جميل في شارع الناصرة.

ولفتت المصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا من المحال التجارية في الشارع المذكور.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شمال رام الله، وداهمت منزل أحد المواطنين في محيط ملعب المخيم.

من جهتهتا قالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" في بيان صباح الاثنين: "تمكن مقاتلونا من التصدي لقوات العدو المقتحمة لمدينة جنين من محور الناصرة وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".

وفي بيان آخر ذكرت "سرايا القدس - كتيبة جنين": "تمكن مقاتلونا في محاور القتال بالخط الغربي من التصدي لقوات العدو المقتحمة على مدخل السيلة ومدخل اليامون وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".

وتزامنا مع حربه على قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما ضد المزارعين خلال قطفهم الزيتون.